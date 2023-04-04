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Зиновьев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1801

Дата смерти

16.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1801

Отец: Зиновьев Василий

Мать: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева (Батюшкова) Юлия

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-адъютант, член Александровского комитета о раненых, почётный опекун учреждений Императрицы Марии, генерал-от-инфантерии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.01.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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