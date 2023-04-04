Зиновьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1801
Дата смерти16.01.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1801
Отец: Зиновьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-адъютант, член Александровского комитета о раненых, почётный опекун учреждений Императрицы Марии, генерал-от-инфантерии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1882