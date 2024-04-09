Золотов Терентей Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотов Терентей Абрамов

Золотов Терентей Абрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Золотов Аврам Яковлевич

Мать: Анна Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Золотов Иван Терентьев

Мать ребёнка: Матрена Пантелеева

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Золотов Иван Терентьев

Мать ребёнка: Матрена Пантелеева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тит Терентьев

Мать ребёнка: Матрена Пантелеева

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Марья Терентьева

Мать ребёнка: Матрена Пантелеева

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Екатерина Терентьева

Мать ребёнка: Матрена Пантелеева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.