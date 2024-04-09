Золотов Терентей Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Золотов Аврам Яковлевич
Мать: Анна Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Матрена Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Матрена Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Тит Терентьев
Мать ребёнка: Матрена Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Марья Терентьева
Мать ребёнка: Матрена Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Екатерина Терентьева
Мать ребёнка: Матрена Пантелеева