Товкач Роман Маркович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТовкач Роман Маркович

Товкач Роман Маркович

Место рождения

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Товкач Марко Атрохович

Мать: Товкач Агапа

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товкач Мария Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.02.1842

Сын: Товкач Никифор Романович

Мать ребёнка: Товкач Мария Фоминична

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
1842. № 4. Февраля 9. (рожден)/ Февраля 10. (крещен)/ Никифор/ деревни Гравы крестьян Романа Маркова и Марьи Фоминой Таукачов законнорожденный православнаго исповедания. Восприемники: деревни Гравы Я... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.