Товкач Роман Маркович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Товкач Марко Атрохович
Мать: Товкач Агапа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Товкач Мария Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1842
Мать ребёнка: Товкач Мария Фоминична
1842. № 4. Февраля 9. (рожден)/ Февраля 10. (крещен)/ Никифор/ деревни Гравы крестьян Романа Маркова и Марьи Фоминой Таукачов законнорожденный православнаго исповедания. Восприемники: деревни Гравы Я... Показать все
Смерть
Неизвестно