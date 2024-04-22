Чурилин Григорий Нестеров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1816
Сын: Чурилин Иван Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Дарья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно