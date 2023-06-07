Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Петр Иванов
Мать: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на И.Вейденгаммера, после 1844 А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869