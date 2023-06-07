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Настасья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Петр Иванов

Мать: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на И.Вейденгаммера, после 1844 А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
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