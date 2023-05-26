Фридрих Берг Анна Индриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридрих Берг Анна Индриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульбис Зельма Карловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульбис Лида Карловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульбис Эмма Карловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульбис Елизавета Карловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гульбис Янис Карлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гульбис Альфред Карлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Гульбис Антон Карлович

Отец ребёнка: Гульбис Карл Фрицевич

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