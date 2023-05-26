Фридрих Берг Анна Индриховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульбис Зельма Карловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульбис Лида Карловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульбис Эмма Карловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульбис Елизавета Карловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.07.1915
Отец ребёнка: Гульбис Карл Фрицевич