Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.05.1872 ст.

Дата смерти

21.10.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Рыжихин Иона Ильин

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1895 ст.

Сын: Рыжихин Сергей Ионин

Отец ребёнка: Рыжихин Иона Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1897 ст.

Сын: Рыжиин Николай Ионин

Отец ребёнка: Рыжихин Иона Ильин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
21.10.1898 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От брюшного тифа

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