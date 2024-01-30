Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева
Место рождения
Дата рождения26.05.1872 ст.
Дата смерти21.10.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Муж: Рыжихин Иона Ильин
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1895 ст.
Сын: Рыжихин Сергей Ионин
Отец ребёнка: Рыжихин Иона Ильин
Рождение ребёнка
25.07.1897 ст.
Сын: Рыжиин Николай Ионин
Отец ребёнка: Рыжихин Иона Ильин
Смерть
21.10.1898 ст.
От брюшного тифа