Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1895

Дата смерти

25.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895

Отец: Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шулаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев Александр

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шулаев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шулаев Александр

Рождение ребёнка
20.03.1924

Сын: Шулаев Василий Александрович

Отец ребёнка: Шулаев Александр

Смерть
25.05.1978

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