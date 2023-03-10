Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1895
Дата смерти25.05.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895
Отец: Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Шулаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулаев Александр
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шулаев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шулаев Александр
Рождение ребёнка
20.03.1924
Сын: Шулаев Василий Александрович
Отец ребёнка: Шулаев Александр
Смерть
25.05.1978