Марфа Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения28.08.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1875
Отец: Фёдор Никифорович
Мать: Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1875
Бракосочетание
19.01.1896
Муж: Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
30.10.1899
Сын: Демьян Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
29.04.1901
Сын: Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
24.03.1902
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
04.06.1907
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович