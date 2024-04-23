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Марфа Фёдоровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

28.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1875

Отец: Фёдор Никифорович

Мать: Варвара Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд
Крещение
1875
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Фёдор Гаврилович

Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Демьян Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1901

Сын: Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1907

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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