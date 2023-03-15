(Rudiakowska) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Rudiakowska) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Rudiakowski Antoni

Мать: Rudiakowska Aniela

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