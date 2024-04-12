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Подсосенный Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Подсосенный Петр Григорьевич

Мать: Подсосенная (Чернышева) Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева (Подсосенная) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсосенная (Клинова) Анфиса Игнатьевна

Смерть
2007

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