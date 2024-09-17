Ефименко Тарасий Стефанович
Место рождения
Дата рождения25.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900
Отец: Стефан Фомич
Мать: Марина Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефименко Михаил Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефименко Федосеева Любовь Тарасовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Бобкова Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно