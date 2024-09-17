Ефименко Тарасий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфименко Тарасий Стефанович

Ефименко Тарасий Стефанович

avatar

Место рождения

Крупино, Мошенинская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900

Отец: Стефан Фомич

Мать: Марина Ефремовна

Крупино, Мошенинская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Михаил Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефименко Федосеева Любовь Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ефименко Петр Тарасович

Мать ребёнка: Бобкова Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.