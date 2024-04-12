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Мельников Андрей Андреев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

?.03.1872

Дата смерти

14.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1872

Отец: Мельников Андрей Алексеев

Мать: Агапия Поликарпова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
14.07.1872
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Причина смерти: от колотья. | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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