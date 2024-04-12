Мельников Андрей Андреев
Место рождения
Дата рождения?.03.1872
Дата смерти14.07.1872
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1872
Отец: Мельников Андрей Алексеев
Мать: Агапия Поликарпова
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
14.07.1872
Причина смерти: от колотья. | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)