Власов Фока
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Власов Антон
Мать: Власова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Николай
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Власов Иван
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Власов) Екатерина
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1882
Сын: Власов Абросим
Мать ребёнка: Власова ?
Смерть
Неизвестно