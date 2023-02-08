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Власов Фока

Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Власов Антон

Мать: Власова Екатерина

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Николай

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Власов Иван

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Власов) Екатерина

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Власов Абросим

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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