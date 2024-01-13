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Никитенко Александр Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1957

Дочь: Никитенко Людмила Александровна

Мать ребёнка: Раиса Моисеевна

Рождение ребёнка
02.08.1960

Дочь: Перелович Галина Александровна

Мать ребёнка: Раиса Моисеевна

Рождение ребёнка
06.07.1966

Дочь: Дериглазова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Раиса Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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