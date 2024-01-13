Никитенко Александр Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1957
Дочь: Никитенко Людмила Александровна
Мать ребёнка: Раиса Моисеевна
Рождение ребёнка
02.08.1960
Дочь: Перелович Галина Александровна
Мать ребёнка: Раиса Моисеевна
Рождение ребёнка
06.07.1966
Дочь: Дериглазова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Раиса Моисеевна
Смерть
Неизвестно