Володина Вера Никаноровна
Место рожденияд.Чукалы-на-Нуе, Мордовия
Дата рождения29.09.1929
Дата смерти31.01.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929
Отец: Салмин Никанор Григорьевич
Мать: Салмина Анна
д.Чукалы-на-Нуе, Мордовия
Рождение ребёнка
19.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Иван Миронович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
31.01.2007
Кинель, Кинель, Самарская область