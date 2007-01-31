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Володина Вера Никаноровна

Место рождения

д.Чукалы-на-Нуе, Мордовия

Дата рождения

29.09.1929

Дата смерти

31.01.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929

Отец: Салмин Никанор Григорьевич

Мать: Салмина Анна

д.Чукалы-на-Нуе, Мордовия
Рождение ребёнка
19.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Иван Миронович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
31.01.2007
Кинель, Кинель, Самарская область
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