Колупаев Севастьян Ильич 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Колупаев Севастьян Ильич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 1885, Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Отец
Колупаев Илья МаксимовичОколо 1856 г.р.
Мать
Колупаева (Бородулина) Ульяна РомановнаОколо 1853 г.р.
Дети
Колупаев Кирилл СевастьяновичНеизвестно г.р.
Колупаев Роман ? СевастьяновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Колупаев Илья Максимович

Мать: Колупаева (Бородулина) Ульяна Романовна

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупаев Кирилл Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупаев Роман ? Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.