Колупаев Севастьян Ильич
мужской, родился 1885, Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецКолупаев Илья МаксимовичОколо 1856 г.р.
МатьКолупаева (Бородулина) Ульяна РомановнаОколо 1853 г.р.
Дети
Колупаев Кирилл СевастьяновичНеизвестно г.р.
Колупаев Роман ? СевастьяновичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Кирилл Севастьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Роман ? Севастьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно