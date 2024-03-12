Молданова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данил
Рождение ребёнка
15.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молданов Степан
Рождение ребёнка
02.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молданов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молданов Степан
Смерть
Неизвестно