Молданова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молданов Степан

Рождение ребёнка
02.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молданов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов Степан

Смерть
Неизвестно
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