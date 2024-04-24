Нагаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагаева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Нагаева Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нагаева Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагаева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Нагаева Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагаева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Нагаева Таисия
Рождение ребёнка
09.03.1927
Сын: Нагаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Нагаева Таисия
Смерть
Неизвестно