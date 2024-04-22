Кузнецова (Кадочникова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кадочникова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

15.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: Кадочников Николай

Мать: не указана

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Некрасова Мария Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Ермолаевич

Рождение ребёнка
10.03.1936

Дочь: Хлопина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Ермолаевич

Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Упоминание
Неизвестно
Из Нижних Лемазов переехали в Дуван, потом в Тастубу, жили в крайнем маленьком доме на месте кафе Нива
Смерть
15.03.1984
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