Кузнецова (Кадочникова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти15.03.1984
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Отец: Кадочников Николай
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Некрасова Мария Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Ермолаевич
Рождение ребёнка
10.03.1936
Дочь: Хлопина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Ермолаевич
Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Упоминание
Неизвестно
Из Нижних Лемазов переехали в Дуван, потом в Тастубу, жили в крайнем маленьком доме на месте кафе Нива
Смерть
15.03.1984