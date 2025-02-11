(Шмелёва) Агапия Исакиевна 10.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шмелёва) Агапия Исакиевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.08.1910, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 27.12.1910, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шмелёв Исакий Михайлович30.05.1865 г.р.
Мать
Шмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910

Отец: Шмелёв Исакий Михайлович

Мать: Шмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
27.12.1910
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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