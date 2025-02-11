(Шмелёва) Агапия Исакиевна
женский, родилась 10.08.1910, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 27.12.1910, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецШмелёв Исакий Михайлович30.05.1865 г.р.
МатьШмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна1862 г.р.
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Рождение
10.08.1910
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.12.1910
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область