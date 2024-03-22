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Размыслович (Виноградова) Ксения Андреевна
Размыслович (Виноградова) Ксения Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.1984
Дата смерти
13.03.1977
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
13.03.1977
Москва
, город федерального значения Москва
Рождение
19.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
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