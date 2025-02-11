(Мукминов) Шахарбану
женский, родилась 10.05.1851, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умерла 02.10.1851, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
ОтецМукминов Гумер1818 г.р.
МатьМукминова КанифаНеизвестно г.р.
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Рождение
10.05.1851
Отец: Мукминов Гумер
Мать: Мукминова Канифа
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.10.1851
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область