(Мукминов) Шахарбану 10.05.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

(Мукминов) Шахарбану

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.05.1851, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умерла 02.10.1851, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Отец
Мукминов Гумер1818 г.р.
Мать
Мукминова КанифаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1851

Отец: Мукминов Гумер

Мать: Мукминова Канифа

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
02.10.1851
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

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