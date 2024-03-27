Панченко Тихон Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Панченко Пантелей
Рождение ребёнка
21.11.1920
Дочь: Янковскис Елена
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Любовь Тихоновна
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Петр
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Анатолий
Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Щучинск, Казахстан