Панченко Тихон Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Тихон Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Панченко Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1920

Дочь: Янковскис Елена

Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Любовь Тихоновна

Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Петр

Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Анатолий

Мать ребёнка: Панченко Клавдия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панченко Клавдия Игнатьевна

Смерть
1982
Щучинск, Казахстан
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