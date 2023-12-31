Параскева Егорова
Место рожденияЧенчерь, тюменская область
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно