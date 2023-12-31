Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Егорова

Параскева Егорова

Место рождения

Ченчерь, тюменская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

Рождение ребёнка
1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Афанасий Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close