Приходченко Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.02.1912 ст.
Дочь: Приходченко Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Приходченко Мария Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Ялта, Ялта, Республика Крым
Мещанин города Ялта Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно