Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1875 ст.
Дата смерти13.03.1932
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1875 ст.
Отец: Гусев Павел Федорович
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.
Дочь: Милюшкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
16.11.1908
Сын: Милюшкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
15.03.1911 ст.
Сын: Милюшкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Место жительства
До 1930
Осуждение
1930
депортация
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С ?.02.1931 по ?.03.1932
Смерть
13.03.1932
Похороны
1932
Похоронена на покровском кладбище