Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.12.1875 ст.

Дата смерти

13.03.1932

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1875 ст.

Отец: Гусев Павел Федорович

Мать: Гусева Феодосия Самойловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1897

Муж: Милюшкин Иван Спиридонович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Милюшкин Феодор Иванович

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.

Сын: Милюшкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.

Дочь: Милюшкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.11.1908

Сын: Милюшкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.03.1911 ст.

Сын: Милюшкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
депортация
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С ?.02.1931 по ?.03.1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
13.03.1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похоронена на покровском кладбище

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