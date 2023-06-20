Поярков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поярков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Поярков Александр Иванович

Мать: Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Владислав Александрович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Артем Александрович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Валентина Яровая/

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