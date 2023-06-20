Поярков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Поярков Александр Иванович
Мать: Зоя Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поярков Владислав Александрович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поярков Артем Александрович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поярков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Валентина Яровая/