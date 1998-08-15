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Смирнов Сергей Михайлович

Место рождения

Дубна, Дубна, Московская область

Дата рождения

15.07.1966

Дата смерти

15.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1966

Отец: Смирнов Михаил Дмитриевич

Мать: Смирнова (Голова) Валентина Петровна

Дубна, Дубна, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.1998
Дубна, Дубна, Московская область

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