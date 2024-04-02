Бородаченкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1900
Дочь: Быстрова Анна
Отец ребёнка: Бородаченков Алексей
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бородаченков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородаченков ?
Отец ребёнка: Бородаченков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородаченков Василий
Отец ребёнка: Бородаченков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородаченков ?
Отец ребёнка: Бородаченков Алексей
Смерть
Неизвестно