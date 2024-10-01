Черепанов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Черепанова Анна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Раскостова (Черепанова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Черепанова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Черепанов Илья Васильевич
Мать ребёнка: Черепанова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Черепанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Черепанова Анна Захаровна
Смерть
Неизвестно