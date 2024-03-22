Кабанова (Белова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Белова) Ольга Андреевна

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Андрей Иванович

Мать: Белова Ирина Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.01.1898 ст.

Муж: Кабанов Тимофей Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.

Сын: Кабанов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1907 ст.

Дочь: Кабанова Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1910 ст.

Сын: Кабанов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.

Сын: Кабанов Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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