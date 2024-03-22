Кабанова (Белова) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Андрей Иванович
Мать: Белова Ирина Ивановна
Бракосочетание
02.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.
Сын: Кабанов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1907 ст.
Дочь: Кабанова Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно