Горбунов Филипп Егорович
Место рождения
Дата рождения07.01.1861 ст.
Дата смерти14.06.1909 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1861 ст.
Отец: Горбунов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лопаткина Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Семеновна
Бракосочетание
06.06.1897 ст.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горбунов Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
21.01.1905 ст.
Дочь: Горбунова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
09.02.1907
Сын: Горбунов Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
28.04.1909
Дочь: Рувимская Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна
Смерть
14.06.1909 ст.