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Горбунов Филипп Егорович

Место рождения

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.01.1861 ст.

Дата смерти

14.06.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1861 ст.

Отец: Горбунов Егор Иванович

Мать: Горбунова Варвара Егорова

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Лопаткина Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Семеновна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.

Сын: Горбунов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Семеновна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.06.1897 ст.

Жена: Горбунова Прасковья Захаровна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горбунов Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.01.1905 ст.

Дочь: Горбунова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1907

Сын: Горбунов Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.04.1909

Дочь: Рувимская Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Захаровна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.06.1909 ст.
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