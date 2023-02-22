Кирста Александр Наумович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1879 и 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1880 ст.
Отец: Кирста Наум Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирста Евгений Александрович
Мать ребёнка: Кирста (Ковинская) Анна Ивановна
Дворянский титул
Неизвестно
Место жительства
1900
Мищенки, Полтавська область
Бракосочетание
18.07.1901 ст.
Хильковка, Полтавська область
Место жительства
1902
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Кирста Тарасий Александрович
Мать ребёнка: Кирста (Ковинская) Анна Ивановна
В одной мк дата рождения 25.04, а в другой- 25.04 зачеркнуто и написано 30.01. В документе об аресте отца от марта 1902 указан сын Николай, которому 1 месяц
Смерть
Неизвестно