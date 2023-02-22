Кирста Александр Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирста Александр Наумович

Кирста Александр Наумович

Место рождения

Хорол, Полтавська область

Дата рождения

Между 1879 и 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1880 ст.

Отец: Кирста Наум Яковлевич

Мать: Кирста Александра Даниловна

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Евгений Александрович

Мать ребёнка: Кирста (Ковинская) Анна Ивановна

Дворянский титул
Неизвестно
Место жительства
1900
Мищенки, Полтавська область
Бракосочетание
18.07.1901 ст.

Жена: Кирста (Ковинская) Анна Ивановна

Хильковка, Полтавська область
Место жительства
1902
Бурбино, Полтавська область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Кирста Тарасий Александрович

Мать ребёнка: Кирста (Ковинская) Анна Ивановна

Бурбино, Полтавська область
В одной мк дата рождения 25.04, а в другой- 25.04 зачеркнуто и написано 30.01. В документе об аресте отца от марта 1902 указан сын Николай, которому 1 месяц
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.