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Байбулатова Халися

Место рождения

Актуково, Нижегородская, Советский Союз

Дата рождения

1914

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Байбулатова) Сания

Отец ребёнка: Байбулатов Алиякбяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбулатов Али

Отец ребёнка: Байбулатов Алиякбяр

Рождение ребёнка
16.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байбулатов Алиякбяр

Смерть
1998

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