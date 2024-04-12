Лаврентий Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Феоктист Семенович
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Блинкова Васса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1829
Сын: (приемыш) Лаврентий Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Яковлевна
Смерть
Неизвестно