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Лаврентий Феоктистович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Феоктист Семенович

Мать: Ирина Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Блинкова Васса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: (приемыш) Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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