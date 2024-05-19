Высторопец Селифон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высторопец Галина Селифонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1923
Сын: Высторопец Иван Селифонович
Мать ребёнка: Высторопец Пелагея Лавреньевна
Харьковская обл
Рождение ребёнка
08.11.1924
Сын: Высторопец Дмитрий Селифонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.08.1983