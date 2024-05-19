Высторопец Селифон Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Высторопец Селифон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высторопец Галина Селифонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1923

Сын: Высторопец Иван Селифонович

Мать ребёнка: Высторопец Пелагея Лавреньевна

Харьковская обл
Рождение ребёнка
08.11.1924

Сын: Высторопец Дмитрий Селифонтович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.08.1983

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