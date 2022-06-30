Чулкова Алевтина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова Алевтина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1977

Дочь: Маслова Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1984

Сын: Чулков Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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