Чулкова Алевтина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1977
Дочь: Маслова Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1984
Сын: Чулков Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности