Дегтярёв Аркадий Глебович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярёв Аркадий Глебович

Дегтярёв Аркадий Глебович

avatar

Место рождения

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

13.02.1926

Дата смерти

22.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926

Отец: Дегтярёв Глеб Афанасьевич

Мать: Дегтярёва (Голоденко) Александра Семёновна

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
27.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтярёва (Малинко) Евгения Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
22.03.1999
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.