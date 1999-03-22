Дегтярёв Аркадий Глебович
Место рождения
Дата рождения13.02.1926
Дата смерти22.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Рождение ребёнка
27.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтярёва (Малинко) Евгения Васильевна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
22.03.1999
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область