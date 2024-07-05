Eydelman (Rozovskaya) Revekkah
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Eydelman Ruvim
Бракосочетание
02.07.1912
Муж: Eydelman Ruvim
Рождение ребёнка
1913
Сын: Eydelman Yaakov
Отец ребёнка: Eydelman Ruvim
Смерть
1941