Eydelman (Rozovskaya) Revekkah 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Eydelman (Rozovskaya) Revekkah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1836 г.р.

Муж

1878 г.р.

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Мать: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Eydelman Ruvim

Бракосочетание
02.07.1912

Муж: Eydelman Ruvim

Рождение ребёнка
1913

Сын: Eydelman Yaakov

Отец ребёнка: Eydelman Ruvim

Смерть
1941

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