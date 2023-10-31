Степеренко Фома Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Степеренко Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.11.1901
Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
24.10.1904
Дочь: Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мура
Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Крестьянин | Але́шковская волость — административно-территориальная единица в составе Севского уезда. Административный центр — село Алешковичи. История Волость была образована в ходе реформы 1861 го... Показать все
Смерть
Неизвестно