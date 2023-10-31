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Степеренко Фома Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Степеренко Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Степаренко Кузьма Фомич

Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1904

Дочь: Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мура

Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Мать ребёнка: Степеренко Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степеренко Ирина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Крестьянин | Але́шковская волость — административно-территориальная единица в составе Севского уезда. Административный центр — село Алешковичи. История Волость была образована в ходе реформы 1861 го... Показать все
Смерть
Неизвестно
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