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Чейдаков Евмен Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Чейдаков Карп Иванович

Мать: Чейдакова Мария Романовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чейдакова Валентина Евменовна

Мать ребёнка: Чейдакова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Чейдакова Надежда Евменовна

Мать ребёнка: Чейдакова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Чейдакова Прасковья Евменовна

Мать ребёнка: Чейдакова Домна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чейдакова Домна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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