Чейдаков Евмен Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чейдакова Валентина Евменовна
Мать ребёнка: Чейдакова Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Чейдакова Надежда Евменовна
Мать ребёнка: Чейдакова Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Чейдакова Прасковья Евменовна
Мать ребёнка: Чейдакова Домна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно