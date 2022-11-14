Чешуина (Тимкина) Анна Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909
Отец: Тимкин Тит Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Чешуин Александр Романович
Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Багина (Чешуина) Нина Романовна
Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Чешуина Елена Романовна
Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич
Смерть
Неизвестно