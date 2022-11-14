Чешуина (Тимкина) Анна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешуина (Тимкина) Анна Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909

Отец: Тимкин Тит Федорович

Мать: Тимкина Кириакия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чешуин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Чешуин Александр Романович

Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чешуин Василий Романович

Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Багина (Чешуина) Нина Романовна

Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Чешуина Елена Романовна

Отец ребёнка: Чешуин Роман Андреевич

Смерть
Неизвестно

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