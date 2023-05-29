Рябышева (Коровина) Екатерина Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1952
Сын: Рябышев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рябышев Василий Иванович
Каменка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно