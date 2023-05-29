Рябышева (Коровина) Екатерина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябышева (Коровина) Екатерина Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1952

Сын: Рябышев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рябышев Василий Иванович

Каменка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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