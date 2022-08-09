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Грюк Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грюк Сергей Анатольевич

Мать: Тершукова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Евангелина Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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