Грюк Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грюк Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Евангелина Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Виктория Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности