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Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1832 и 1842 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1867

Отец: Люльков Александр Акимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Люльков Василий

Мать ребёнка: не указана

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Погребнякова Варвара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Люльков Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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