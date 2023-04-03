Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1867
Отец: Люльков Александр Акимов
Рождение ребёнка
1885
Сын: Люльков Василий
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Погребнякова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Люльков Григорий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно