Кудрявцов Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1696
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Кудрявцев Григорий Васильев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Кудрявцев Дей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1696