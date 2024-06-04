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Кудрявцов Иван Григорьев

Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1696

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Кудрявцев Григорий Васильев

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Кудрявцов Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Кудрявцев Дей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Кудрявцов Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1696
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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