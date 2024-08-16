Безродный Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1840
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Безродный Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безродная Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Безродный Тихон Александрович
Мать ребёнка: Безродная Агриппина
Отдан в рекруты в 1820 году.
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Безродный Никита Александрович
Мать ребёнка: Безродная Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Безродная) Анна Александровна
Мать ребёнка: Безродная Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Безродная) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Безродная Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Безродный Сидор Александрович
Мать ребёнка: Безродная Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Безродный Лука Александрович
Мать ребёнка: Безродная Агриппина
Смерть
1840