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Безродный Александр Тимофеевич

Место рождения

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Безродный Тимофей

Мать: Безродная Марфа Михайловна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безродная Агриппина

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Безродный Тихон Александрович

Мать ребёнка: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Отдан в рекруты в 1820 году.
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Безродный Никита Александрович

Мать ребёнка: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Безродная) Анна Александровна

Мать ребёнка: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Безродная) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Безродный Сидор Александрович

Мать ребёнка: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Безродный Лука Александрович

Мать ребёнка: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Смерть
1840
Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

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