Гурковская (Сазонова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.2013
Сын: Гурковский Никита Александрович
Отец ребёнка: Гурковский Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.04.2017
Сын: Гурковский Артём Александрович
Отец ребёнка: Гурковский Александр Александрович