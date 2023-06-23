Гурковская (Сазонова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурковская (Сазонова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурковский Александр Александрович

Рождение ребёнка
22.03.2013

Сын: Гурковский Никита Александрович

Отец ребёнка: Гурковский Александр Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.04.2017

Сын: Гурковский Артём Александрович

Отец ребёнка: Гурковский Александр Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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