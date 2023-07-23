Петух Павел Викентьевич не факт
Место рожденияд. Шляпы либо д. Тарасовичи, Вилейский р-н, Минская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
д. Шляпы либо д. Тарасовичи, Вилейский р-н, Минская обл.
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Ролич Констанция Павловна
Одно из: д. Шляпы, д. Тарасовичи (оба Вилейского р-на) , д. Сидоровичи (Мядельского р-на), Минской обл.
Смерть
Неизвестно