Петух Павел Викентьевич не факт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Павел Викентьевич не факт

Место рождения

д. Шляпы либо д. Тарасовичи, Вилейский р-н, Минская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ІБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шляпы либо д. Тарасовичи, Вилейский р-н, Минская обл.
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832

Сын: Петух Косьма Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Ролич Констанция Павловна

Мать ребёнка: не указана

Одно из: д. Шляпы, д. Тарасовичи (оба Вилейского р-на) , д. Сидоровичи (Мядельского р-на), Минской обл.
Смерть
Неизвестно
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